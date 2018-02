Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold profitiert wie erwartet vom Einbruch der Aktienmärkte und macht seine Verluste vom letzten Freitag fast vollständig wieder wett, so die Analysten der Commerzbank.



Im Fahrwasser von Gold würden auch Silber und Platin zulegen, wohingegen Palladium unter Druck stehe. Der World Gold Council (WGC) habe heute Morgen Daten zur globalen Goldnachfrage für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017 präsentiert. Demnach sei die gesamte Goldnachfrage im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zwar um 6% auf 1.096 Tonnen gestiegen. Dies habe aber nicht verhindern können, dass sie im Gesamtjahr um 7% auf 4.072 Tonnen zurückgegangen sei. Damit sei so wenig Gold in einem Jahr wie zuletzt 2009 nachgefragt worden. Zurückzuführen sei dies fast ausschließlich auf eine schwache Investmentnachfrage, die um 23% eingebrochen sei, da die ETF-Investoren nur gut ein Drittel der Menge Gold wie im Vorjahr gekauft hätten und auch die Nachfrage nach Münzen und Barren rückläufig gewesen sei.



Daneben hätten die Zentralbanken im letzten Jahr etwas weniger Gold nachgefragt. Im Gegensatz dazu sei die Schmucknachfrage leicht gestiegen und die Industrienachfrage habe das erste Wachstum seit 2010 verzeichnet. In China und Indien, den beiden größten Goldkonsumenten auf Länderebene, habe die Goldnachfrage 2017 wieder etwas angezogen. In beiden Ländern habe sie schlussendlich mit 953 bzw. 727 Tonnen am oberen Ende der WGC-Erwartungen gelegen. Für beide Länder erwarte der WGC eine weitere Erholung der Goldnachfrage in diesem Jahr. (06.02.2018/ac/a/m)





