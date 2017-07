Laut aktuellem ESG-Research1 von Natixis Global Asset Management halten es drei Viertel aller weltweit ausgerichteten Anleger für entscheidend, dass ihre Investments auch ihren individuellen Wertvorstellungen entsprechen. Die Ergebnisse dieser Analysen belegen, dass

einer großen Mehrheit der Investoren bewusst ist, wie wichtig es ist, in Unternehmen zu investieren, die einwandfreie Umweltkennzahlen aufweisen (70%), auf gesellschaftlicher Ebene Gutes tun (71%) und mit ihren Investitionen dazu beitragen, das Gesundheits- und Bildungswesen zu verbessern (71%). Darüber hinaus geben 78% der Anleger an, dass Investments in ethisch geführte Firmen für sie wichtig sind.



"In Deutschland bedeutet die demografische Entwicklung, ähnlich wie in vielen anderen etablierten Industrienationen, eine große Herausforderung. Man muss den Deutschen daher bewusst machen, dass es sich lohnt, mehr anzulegen, ihr Vermögen innerhalb ihrer Portfolios breit zu diversifizieren und ihre Altersversorgung besser zu planen", betont Knaf. "Indem man mehr Altersvorsorgepläne anbietet, in denen auch die ESG-Kriterien Berücksichtigung finden, könnte man die Anleger dazu ermutigen, mehr zu sparen. Dies wiederum würde zur Finanzierung der Altersversorgung beitragen und der Altersabsicherung zugute kommen. Das

gilt vor allem für junge Anleger. So hat unser ESG-Research1 ergeben, dass 71% der ‚Millennials‘ mehr sparen würden, wenn sie wüssten, dass sie mit ihren Investments ein soziales Gut fördern würden", so Jörg Knaf.



Regionale Verschiebungen



Die Top 10 werden zwar immer noch von westeuropäischen Ländern dominiert, doch im Vergleich der Weltregionen verliert Europa gegenüber Nordamerika an Boden. Den USA und Kanada gelingt es, Europa zu verdrängen, weil sie in den Kategorien "finanzielle Lage im Alter" und "Gesundheit" führend sind. In etlichen westeuropäischen Ländern - nämlich in Italien, Spanien und Portugal - ist die finanzielle Lage hingegen weiterhin angespannt, und darunter leidet auch die Punktzahl für die Kategorie "Finanzen".



Vier globale Trends



Politische Entscheidungsträger und Arbeitgeber können von vier grundlegenden Trends lernen, die die bestplatzierten Nationen charakterisieren.



1. Zugang: Eine immer älter werdende Arbeitnehmerschaft sowie eine gestiegene Lebenserwartung haben dazu geführt, dass das traditionelle Umlageverfahren bei der staatlichen Altersvorsorge in vielen Ländern der westlichen Welt mittlerweile nicht mehr tragfähig ist. Da der Einzelne deshalb zukünftig mehr Verantwortung für die Finanzierung seiner Altersvorsorge übernehmen muss, müssen die Gesetzgeber in den führenden Staaten

sicherstellen, dass die Arbeitnehmer auch einen Zugang zu individuellen oder betrieblichen Altersvorsorgeprogrammen erhalten.



2. Anreize: Im Rahmen einer umsichtigen Politik werden für den Einzelnen immer mehr Anreize geschaffen, selbst für das Alter vorzusorgen, um so die langfristigen Probleme, die die Finanzierung der Renten mit sich bringt, zu verringern. Eine günstige steuerliche Behandlung von Altersvorsorgebeiträgen kann Arbeitnehmer dazu motivieren, mehr Geld für

ihr Alter zurücklegen, sodass sie sich um ihre finanziellen Belange mit größerer Wahrscheinlichkeit selbst kümmern können.



3. Engagement: Eine automatische Aufnahme in die betriebliche Altersversorgung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus könnte man im Zuge einer klugen Politik dafür Sorge tragen, dass sich die Arbeitnehmer in dem richtigen Mix von Investments engagieren und außerdem genug Informationen erhalten, um von der betrieblichen Altersvorsorge auch bestmöglich zu profitieren.



4. Volkswirtschaftliche Aspekte: Altersabsicherung geht über die Auswahl einzelner Sparvehikel hinaus. Vielmehr muss eine immer älter werdende Bevölkerung auch berücksichtigen, dass sie in Zukunft von einem festen Einkommen leben muss. Die Geldmarkt-, die Fiskal- und die Gesundheitspolitik spielen in diesem Zusammenhang für die

finanzielle Unabhängigkeit von Rentnern allesamt eine entscheidende Rolle.



Den vollständigen Bericht zum Natixis Global Retirement-Index für 2017, der auch zum Download bereitsteht, finden Sie auf ngam.natixis.com/us/research/global-retirement-index-

2017. (19.07.2017/ac/a/m)





