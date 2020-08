Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



4,941 EUR -17,18% (20.08.2020, 15:34)



4,9565 EUR -20,70% (20.08.2020, 15:20)



LU2010095458



A2PLUG



GFG)



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (20.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.GFG sei nach einem guten Q2 wieder optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Der Nettowarenwert dürfte 2020 währungsbereinigt um 20 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro steigen, habe die auf Schwellenländer ausgerichtete Beteiligung von Rocket Internet am Donnerstag gemeldet.Beim Umsatz gehe der Online-Modehändler von 1,3 Mrd. Euro und damit von Erlösen in etwa auf Vorjahresniveau aus. Operativ wolle GFG auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreichen. GFG habe nach dem Aufflammen der Corona-Krise Ende März seine Prognose zurückgezogen und sei von einem sinkenden Umsatz und operativem Ergebnis ausgegangen.GFG habe in Q2 von einer starken Nachfrage im Zuge der Corona-Pandemie profitiert, die das öffentliche Leben stark eingeschränkt habe. Mit 2,5 Millionen neuen Kunden habe GFG einen Rekord erreicht.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei auf 9,5 Mio. Euro geklettert. Damit habe GFG zum zweiten Mal nach dem vierten Quartal des vergangenen Jahres operativ schwarze Zahlen geschrieben.Im Vorjahresquartal sei ein Verlust von 3,2 Mio. Euro angefallen. Unter dem Strich habe GFG seinen Verlust von 26,7 Mio. auf 8,6 Mio. Euro reduziert.Der Markt habe von Global Fashion Group mehr erwartet, folglich crashe die Aktie am Donnerstag und falle unter den Stoppkurs des AKTIONÄR. Es bleibt ein Gewinn von 25 Prozent in vier Wochen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2020)