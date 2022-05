Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

2,05 EUR +3,27% (30.05.2022, 17:35)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (31.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) charttechnisch unter die Lupe.In den vergangenen 15 Monaten habe die Global Fashion Group-Aktie einen beispiellosen Kursverfall hinnehmen müssen. In der Spitze sei der Titel von fast 15 EUR seit Februar 2021 auf rund 1,50 EUR zurückgefallen. In der Konsequenz lägen derzeit oberes und unteres Bollinger Band historisch weit auseinander - in der Vergangenheit oftmals ein Indiz für eine Übertreibung und ein Vorbote einer Gegenbewegung. Charttechnisch würden vor allem die vielen Tiefs der letzten Wochen bei gut 1,50 EUR auf eine Stabilisierung hindeuten. Aber auch diverse Indikatoren würden in dieselbe Kerbe schlagen. Während im Verlauf der Relativen Stärke zwei wichtige Abwärtstrendlinien überwunden worden seien, könne der MACD mit einem neuen Einstiegssignal aufwarten. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehle, sei ein Spurt über das Aprilhoch bei 2,11 EUR, denn dann würde die Schiebezone der letzten Wochen in eine untere Trendwendeformation umschlagen. Im Erfolgsfall eröffne sich ein Anschlusspotenzial von rund 0,60 EUR, sodass die horizontalen Barrieren bei 2,50 EUR schnell in den Mittelpunkt rücken dürften. Da es sich um einen antizyklischen Trade handele, sollten Anleger ein striktes Stopp-Management auf Basis der o. g. Lows bei gut 1,50 EUR unbedingt beachten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie:2,094 EUR +0,67% (31.05.2022, 08:52)