Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

13,814 EUR +12,86% (01.03.2021, 10:32)



Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

13,892 EUR +13,20% (01.03.2021, 10:17)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (01.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.GFG wolle nach einem deutlichen Wachstum 2020 auch im laufenden Jahr kräftig zulegen. Den Nettowarenwert (NMV) wolle das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Montag um ein Viertel auf 2,5 Mrd. Euro steigern. Der Umsatz solle 2021 um rund 10% auf gut 1,5 Mrd. Euro steigen, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) moderat zulegen.Im abgeschlossenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen mit Fokus auf Schwellenländer den Nettowarenwert um gut ein Zehntel auf fast 2 Mrd. Euro steigern können. Der Umsatz sei um 1% auf 1,36 Mrd. Euro gewachsen. Das EBITDA habe in die Gewinnzone gedreht und habe bei 16,4 Mio. Euro gelegen. Grund dafür gewesen seien deutlich mehr Bestellungen und aktive Kunden. Unterm Strich habe das Unternehmen seinen Verlust auf 112,4 Mio. Euro reduziert nach einem Minus von 145 Mio. Euro im Jahr zuvor.Vor allem das positive EBITDA und das starke Wachstum bei den aktiven Kunden seien bemerkenswert. Folglich lege die Global Fashion Group-Aktie am Montag kräftig zu und nähere sich wieder dem alten Hoch. Laufen lassen. rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link