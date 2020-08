Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (14.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) habe ihre Schwächephase beendet. Am Freitag klettere der Titel auf sechs Euro. Das Kursziel des "Aktionär" habe GFG innerhalb von nur drei Wochen erreicht. Für Rückenwind sorge eine positive Studie der Berenberg Bank. Die Analysten hätten ihr Kursziel massiv erhöht.Laut Berenberg Bank habe GFG ein Marktpotenzial von 320 Milliarden Euro, wobei die Online-Penetration derzeit nur sieben Prozent betrage. Das Unternehmen biete "Flexibilität für seine Marken, was dazu beitragen sollte, weiter zu wachsen".Das neue Kursziel für die Aktie laute 8,40 Euro nach 2,50 Euro. Die Aktie sei ein Kauf.Die Aktie habe in den vergangenen Monaten eine atemberaubende Rally hingelegt. Ob da kurzfristig noch mehr gehe, werde sich am 20. August zeigen, wenn GFG die Bilanz für das zweite Quartal vorlege. Seit der Empfehlung des "Aktionär" liege die 55 Prozent im Plus.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der Global Fashion Group-Aktie Gewinne laufen zu lassen und das Stopp-Limit auf 4,80 Euro nachzuziehen. (Analyse vom 14.08.2020)