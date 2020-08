Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (12.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) sei an der Börse lange nicht zu stoppen gewesen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" vom 22. Juli habe zwischenzeitlich ein Kursplus von 50 Prozent zu Buche gestanden. Am Mittwoch würden die Anleger Gewinne mitnehmen, was angesichts der Rally aber völlig normal sei.Der Onlinemodehandel boome - und die Börse sei verrückt nach den Anbietern, die in der Zukunft die großen Geschäfte machen würden. Dazu könnte GFG zählen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur habe es mitten in der Corona-Krise auch dank einer starken Nachfrage in Lateinamerika operativ zurück in die schwarzen Zahlen geschafft.Das Geschäft des Online-Modehändlers habe zunächst unter der Corona-Krise gelitten, nach einem Einbruch zwischen Mitte März und Anfang April habe sich der Auftragseingang laut Angaben des Unternehmens jedoch rasch erholen können. Der Auftragseingang sei seit Anfang Mai zwischenzeitlich um 30 Prozent gestiegen. Der Cashbestand habe sich um 50 Millionen auf 260 Millionen Euro verbessert.GFG habe mit dem Fokus auf Schwellenländer eine vielversprechende Strategie gewählt. Die Aktie sei mit einem 2021er KUV von 0,6 immer noch moderat bewertet.Dips aufgrund von Gewinnmitnahmen wie am Mittwoch sind Kaufchancen für spekulativ orientierte Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2020)