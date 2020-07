Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (10.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) habe es mitten in der Corona-Krise auch dank einer starken Nachfrage in Lateinamerika operativ zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Aber auch der erstmals positive Barmittelzufluss komme bei den Anlegern gut an. Die Aktie lege kräftig zu.Das Geschäft des Online-Modehändlers habe zunächst unter der Corona-Krise gelitten, nach einem Einbruch zwischen Mitte März und Anfang April habe sich der Auftragseingang laut Angaben des Unternehmens jedoch rasch erholen können. Seit Anfang Mai habe die Zahl der Käufe sogar im Jahresvergleich um 30 Prozent zugelegt. Die erwarteten guten Wachstumszahlen habe das Unternehmen unter anderem auf mehr als zwei Millionen neue Kunden zurückgeführt. Vor allem in Lateinamerika hätten die Kunden zugegriffen.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde im zweiten Quartal positiv sein und die Markterwartungen übertreffen, habe die auf Schwellenländer ausgerichtete Beteiligung des Berliner Startup-Investors Rocket Internet (Anteil: 17,06 Prozent) mitgeteilt.Die detaillierten Quartalszahlen wolle GFG am 20. August vorlegen. Gut möglich, dass es dann auch eine frische Jahresprognose gebe, die das 2011 gegründete Unternehmen aufgrund der Corona-Krise Ende März zurückgezogen habe.Die Anleger seien zufrieden. Die Aktie notiere rund 20 Prozent fester. Somit summiere sich der Kursgewinn seit Dienstag dieser Woche nun schon bereits auf gut 20 Prozent. Seit dem Rekordtief Anfang April bei 0,97 Euro hätten sich die Aktien mehr als verdreifacht. Verglichen mit dem ersten Kurs zum Börsendebüt vor gut einem Jahr von 4,47 Euro fehle den GFG-Papieren aber noch ein gehöriges Stück. Die Lücke könnte in den kommenden Monaten aber weiter geschlossen werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)Mit Material von dpa-AFX