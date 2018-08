Die wesentlichen Erkenntnisse aus Sicht von J. P. Morgan Asset Management im Überblick:



- Bei globalen Aktien seien unterschiedliche Trends zu beobachten gewesen. Der US-Markt habe sich gut entwickelt, während es andernorts schwächere Aktienkurse gegeben habe. Die Investmentexperten von J.P. Morgan Asset Management seien immer noch einigermaßen optimistisch. Obwohl sich die Dynamik des globalen Wachstums abkühlt, steigen die Unternehmensgewinne weiterhin solide und die Bewertungen erscheinen recht günstig, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Die Experten würden allerdings davon ausgehen, dass sich die positive Entwicklung nach einem langen Zyklus abschwächen könnte.



- Substanzwerte würden zunehmend interessanter. Nach Ansicht der Experten gebe es allerdings noch keinen offensichtlichen Impulsgeber, der Anleger davon überzeugen könnte, weniger auf Wachstums- und mehr auf Substanzwerte zu setzen.



- Schwellenmarktaktien würden der Favorit der Experten bleiben, und Europa erscheine nach der jüngsten Underperformance attraktiver.



- Ein ausgewachsener Handelskrieg könnte die Unternehmensgewinne ernsthaft in Mitleidenschaft ziehen, wenn die globalen Lieferketten unterbrochen würden. Dies sei entscheidend für die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, die eine wichtige Komponente der Marktindices und der Gesamterträge darstellen würden. Auch die steigenden Zinssätze in den USA würden immer noch Sorgen bereiten. (16.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wertentwicklung von Aktien fiel in letzter Zeit sehr viel verhaltener aus, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Viele Industrie- und Schwellenmärkte würden nachgeben, wobei in den USA weiter Gewinne erzielt würden. Nach einem euphorischen Jahresbeginn würden sich Anleger angesichts der höheren Zinssätze in den USA und einem stärkeren US-Dollar Gedanken über die Nachhaltigkeit der Gewinne machen.Mit den aktuellen "Global Equity Views" würden die Experten von J.P. Morgan Asset Management einen fundierten Blick auf die Aktienmärkte und ihre Bewertungen weltweit richten.