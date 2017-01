Tradegate-Aktienkurs Glencore Xstrata-Aktie:

Kurzprofil Glencore Xstrata Plc:



Glencore Xstrata (vormals Glencore International plc) (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore Xstrata agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Glencore Xstrata-Aktienanalyse des Analysten Tim Huff von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tim Huff vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien von Glencore Xstrata plc. (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: GLCNF) laut einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr zu kaufen.Die Kohlepreise würden erneut die Erwartungen übertreffen. Die Analysten von Canaccord Genuity gehen davon aus, dass es bei Glencore Xstrata plc. im vierten Quartal zu relativ stabilen Produktionsraten gekommen sei. Die Profitabilität dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2016 deutlich gestiegen sein. Analyst Tim Huff ist der Auffassung, dass sich die EBITDA-Margen bis 2019 in einem Aufwärtstrend befinden dürften.Beim Abbau der Verschuldung werde es in 2017 vermutlich zu einer Pause kommen, bevor in 2018 die Schulden weiter zurückgehen dürften.Die Dividendenankündigung stehe bei den Ergebnissen Ende Februar klar im Fokus. Die Analysten von Canaccord Genuity sehen Potenzial für eine jährliche Dividendenausschüttung im Volumen von mehr als 3 Mrd. USD.In ihrer Glencore Xstrata-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel von "hold" auf "hold" hoch und setzen das Kursziel von 250,00 auf 375,00 GBp herauf.Börsenplätze Glencore Xstrata-Aktie:XETRA-Aktienkurs Glencore Xstrata-Aktie:3,62 EUR -1,23% (18.01.2017, 14:30)