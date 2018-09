Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

3,52 EUR +0,86% (03.09.2018, 09:43)



London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

316,75 GBp +1,02% (03.09.2018, 09:38)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (03.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Unternehmen aus dem Rohstoffsektor würden branchenbedingt Einflüssen unterliegen, die es für den außenstehenden Aktionär schwer machen würden, ein Investment unter den üblichen Anlagegesichtspunkten heraus zu beurteilen. Politische Einflüsse, Währungsschwankungen und Umweltstandards seien die beweglichen Ränder für Rohstoffunternehmen. Ein gutes Beispiel sei einer der global größten Rohstoffhändler, die Glencore mit Sitz in Zug. Das Unternehmen habe seit dem IPO nicht überzeugt, sei kommunikativ recht verschlossen und warte medial oft mit negativen Meldungen auf, was jedoch nicht ursächlich an Glencore liege, sondern an dem zuvor Beschriebenen.Die Aktie habe in den vergangenen drei Monaten rund 17% ihres Wertes eingebüßt. Auslöser der Korrektur seien Probleme mit der US-Justiz gewesen, die sich Glencore aufgrund von Zahlungen an Dienstleister im Kongo, Nigeria und Venezuela im Zeitraum von 2007 bis ins Jahr 2018 angeschaut habe und nun mit Strafen drohe. Da die US-Justiz der verlängerte Arm der US-Außenwirtschaftspolitik sei, dürfte sich Glencore auf einiges einzustellen haben. Es bleibe spannend wie Glencore CEO Ivan Glasenberg die Themen positiv löse.Doch rechtfertige das alles die jüngsten Verluste? Operativ sei das Handelshaus (erwartete Umsätze in 2018 von 220 Mrd. Britische Pfund, 7.2 Mrd. Cashflow, um die 22 Pence Dividende geplant) ordentlich unterwegs. Ein KGV 2018 von geschätzt 11 und eine Dividendenrendite von rund 5% würden der Aktie ein Auffangnetz geben, so dass Investoren mit ruhiger Hand hier einen Rebound-Ansatz spielen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: