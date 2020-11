Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

2,346 EUR -2,25% (25.11.2020, 12:17)



London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

209,9146 GBp -0,80% (25.11.2020, 12:29)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (25.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) von "kaufen" auf "halten" herab.Die positiven Studienergebnisse zu den Covid-19-Impfstoffen würden nach Ansicht des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen. Hiervon sollte seines Erachtens der Konzern (absatz- und preisseitig) mit seinem konjunkturzyklischen Geschäftsmodell profitieren (u.a. Preis für Kupfer (wichtigster Rohstoff von Glencore) auf Mehrjahreshoch bei über 7.000 USD je Tonne). Zudem habe die Elektromobilität absatzseitig wieder deutlich an Dynamik gewonnen (BNEF habe den EV-Ausblick für 2020 deutlich erhöht).Rohstoffseitig sehe Diermeier den Konzern nach wie vor gut diversifiziert und zukunftsträchtig (u.a. Elektromobilitätsrohstoffe (Kupfer, Nickel, Kobalt)) aufgestellt (Ausnahme: Kraftwerkskohle). Seine Prognosen habe der Analyst mehrheitlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2020e: +0,10 (alt: +0,08) USD; berichtetes EPS 2020e: -0,11 (alt: -0,13) USD; DPS 2020e: unverändert 0,04 USD; bereinigtes EPS 2021e: +0,21 (alt: +0,16) USD; berichtetes EPS 2021e: +0,20 (alt: +0,16) USD; DPS 2021e: 0,10 (alt: 0,08) USD).Die Glencore-Aktie sei auf Sicht von einem Monat um 26% und seit der Hochstufung des Analysten am 03.11.2020 um 35% geklettert. Es bleibe seines Erachtens abzuwarten, ob das Glencore-Management auf dem Investorentag (am 04.12.) unter Berücksichtigung der jüngsten Kursentwicklung noch positiv überraschen könne. Zudem sehe sich Glencore nach wie vor mit mehreren Korruptionsuntersuchungen konfrontiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: