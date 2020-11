Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (03.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Rohstoffproduktion des Glencore-Konzerns sei in Q3 2020 überwiegend gesunken (u.a. Kupfer: -2% y/y; Kohle: -29% y/y). Die Preisentwicklung der relevanten Rohstoffe des Konzerns habe in Q3 2020 (Quartalsdurchschnitt) keine einheitliche Tendenz aufgewiesen. Die Produktionsziele für das laufende Geschäftsjahr seien mehrheitlich präzisiert und zudem für Kohle erneut gesenkt worden. Sie würden mehrheitlich Rückgänge implizieren (bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Zielspanne; u.a. Kupfer: -8% y/y; Kohle: -22% y/y). Zum Investitionsbudget und den Kostenzielen habe sich Glencore im Rahmen des Q3-Berichts nicht geäußert.Rohstoffseitig sehe Diermeier den Konzern nach wie vor gut diversifiziert und zukunftsträchtig (u.a. Kupfer, Nickel, Kobalt; Ausnahme: Kraftwerkskohle) aufgestellt. Auch die langfristigen Aktiva (betreffe v.a. die Minen) seien seines Erachtens gut regional verteilt. Jedoch sehe sich Glencore nach wie vor mit mehreren Korruptionsuntersuchungen konfrontiert.Die Analystenprognosen hätten Bestand (u.a. bereinigtes EPS 2020e: 0,08 USD; berichtetes EPS 2020e: -0,13 USD; DPS 2020e: 0,04 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 0,16 USD; DPS 2021e: 0,08 USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: