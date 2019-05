Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

17,944 EUR -0,11% (23.05.2019, 15:25)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

15,77 GBP +0,36% (23.05.2019, 15:58)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (23.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.GlaxoSmithKline sorge in der Regel für wenig Aufsehen. Der britische Pharma-Konzern liefere Jahr für solide Umsätze und Ergebnisse mit lukrativen Dividenden für Aktionäre. Doch ein Wirkstoff entpuppe sich inzwischen als wahre Goldgrube für GSK: Der Gürtelrose-Impfstoff Shingrix. Der Run auf das Präparat sei so groß, dass die Briten mit der Produktion kaum hinterher kämen.Das berichte "apotheke adhoc". Nach Aussage des Unternehmens werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Verfügbarkeit des Impfstoffs gegen Gürtelrose baldmöglichst wieder sicherzustellen, so das Online-Portal. Demnach seien bereits rund neun Millionen Dosen Shingrix verabreicht worden.Im Oktober 2017 habe die US-Gesundheitsbehörde FDA Shingrix von GlaxoSmithKline grünes Licht erteilt, in der EU im März 2018. In Deutschland sei Shingrix inzwischen eine Pflichtleistung. Offenbar hätten die Briten nicht mit einem derartigen Run auf den Impfstoff gerechnet. Im laufenden Jahr solle beim Umsatz die Milliarde geknackt werden.Sicherlich seien die Lieferengpässe ärgerlich für GlaxoSmithKline. Dennoch könne sich der Pharma-Konzern auf den Gürtelrose-Impfstoff verlassen. Spannend dürfte in den kommenden Quartalen vor allem die Auswirkungen der Tesaro-Übernahme werden. Anfang Dezember 2018 hätten die Briten den Krebs-Spezialisten für 5,1 Milliarden Dollar geschluckt erworben.Umsatztreiber wie Shingrix oder Zejula und spannende Beteiligungen wie beispielsweise an 23andMe habe GlaxoSmithKline auch bitter nötig. Denn wegbrechende Umsätze wie beim Kassenschlager Advair gelte es zu kompensieren.Aktuell ist die GlaxoSmithKline-Aktie eine Halteposition für konservative Anleger, die derzeit in den Genuss einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent kommen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link