Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

16,682 EUR -2,58% (05.12.2018, 10:33)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

14,64 GBP -3,08% (05.12.2018, 11:18)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (05.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Independent Research:Sven Diermeier und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).Das Unternehmen habe am Montag zwei größere Transaktionen vermeldet. Zum einen verkaufe es die vorwiegend in Indien vertriebene Malzmilchgetränke-Marke Horlicks und andere Produkte der Sparte Consumer Healthcare an Unilever für rund 3,1 (Zufluss an liquiden Mitteln: 2,4) Mrd. GBP. Zum anderen übernehme GSK die US-amerikanische TESARO für etwa 4,0 Mrd. GBP.Aus Sicht der Analysten stärke der Konzern mit der Akquisition sein unterrepräsentiertes Onkologie-Geschäft (bisher Schwerpunkt u.a. auf Atemwegserkrankungen und HIV). Mit Zejula verfüge TESARO über ein Medikament zur Behandlung von wiederkehrendem Eierstockkrebs, das in den ersten neun Monaten 2018 einen Umsatzsprung auf 166,0 (Vj.: 65,3) Mio. USD gemacht habe. Die Pipeline umfasse 14 (GSK: 56) Produkte, davon zwei (GSK: 11) in der Zulassung bzw. Phase III.Den Kaufpreis für TESARO (Prämie auf dem Schlusskurs vom 30.11.18: +62%) würden die Analysten für ambitioniert halten, zumal Zejula derzeit das einzige umsatzgenerierende Produkt sei. Ferner werde TESARO das bereinigte EPS laut GSK 2019 und 2020 belasten. Daher erwarte das Management das jährliche Wachstum des bereinigten EPS (zu konstanten Wechselkursen) 2016 bis 2020 jetzt am unteren Ende der bisher kommunizierten Bandbreite (mittlerer bis hoher einstelliger Prozentbereich). Positiv würden die Analysten werten, dass der Zukauf wesentlich durch die Verkäufe refinanziert werde und die hohe Nettoverschuldung nur leicht steige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: