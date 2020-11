London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.476,544 GBp +0,61% (11.11.2020, 11:49)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (11.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) von 16,30 GBP auf 15,20 GBP.Das Q3-Zahlenwerk habe umsatzseitig im Rahmen, aber ergebnisseitig deutlich über den Analystenprognosen gelegen. Der Umsatz sei hauptsächlich durch rückläufige Erlöse bei Impfstoffen aufgrund der COVID-19-Pandemie belastet worden. Während das bereinigte EBIT durch gesunkene Herstellkosten und operative Kosten weniger stark belastet worden sei, als von Gottschalt erwartet, habe das berichtete EBIT infolge höherer Abschreibungen in größerem Umfang nachgegeben. Der freie Cashflow habe eine höhere Mittelbindung (Working Capital) u.a. durch erhöhte Lagerbestände bei Impfstoffen widergespiegelt und sei negativ gewesen. GSK habe den Ausblick für 2020 konkretisiert und gesenkt und rechne nun mit einem Rückgang des bereinigten EPS zu konstanten Wechselkursen am unteren Ende der Spanne (-1% bis -4% y/y).Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 106,90 (alt: 81,20) GBp; bereinigtes EPS: 114,70 (alt: 109,40) GBp) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 77,80 (alt: 89,50) GBp; bereinigtes EPS: 110,00 (alt: 121,80) GBp) angepasst.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die GlaxoSmithKline-Aktie unverändert mit "halten" ein. (Analyse vom 11.11.2020)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:16,666 EUR +1,09% (11.11.2020, 11:44)