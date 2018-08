London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 15,85 +1,60% (15.08.2018, 11:44)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (15.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Michel Doepke von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Top News vom GlaxoSmithKline-Joint-Venture ViiV Healthcare: Bei einer wichtigen HIV-Therapie habe das Unternehmen langfristige Studienerfolge verbucht. Mit den Ergebnissen könnte die Behandlung der Infektion vereinfacht werden. Die GlaxoSmithKline-Aktie lege am Mittwoch zu.Das HIV-Geschäft von GlaxoSmithKline bzw. ViiV Healthcare sei für die langfristige Wachstumsstrategie des britischen Pharmakonzerns äußerst wichtig. Charttechnisch nähere sich die GlaxoSmithKline-Aktie wieder einer horizontalen Widerstandszone im Bereich von 15,90 GBP (ca. 18 Euro). Gelinge der Sprung über diese Hürde, dürfte das Papier Kurs in Richtung Jahreshoch nehmen. Neben dem Upside-Potenzial locke GlaxoSmithKline mit einer üppigen Dividendenrendite von aktuell 5,1%. Die GlaxoSmithKline-Aktie bleibe eine lukrative Langfrist-Depotbeimischung, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:17,808 EUR +2,05% (15.08.2018, 11:40)