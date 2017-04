Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

18,63 EUR -0,64% (27.04.2017, 13:38)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.549,00 GBp -1,09% (27.04.2017, 13:54)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (27.04.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).Die Q1-Zahlen hätten im Rahmen der Analystenschätzungen und leicht über den Marktprognosen gelegen. Den Ausblick für 2017 habe GSK bestätigt (abhängig von der Einführung einer generischen Version für Advair: währungsbereinigter Anstieg des bereinigten EPS um 5% bis 7% y/y bzw. stabiles oder leicht rückläufiges EPS).Nach der Ablehnung des Zulassungsantrags für das Generikum von Mylan werde nun der Fokus auf den Präparaten von Hikma und Vectura liegen. Darüber hinaus dürfte die Unterstützung von der Währungsseite weiter anhalten. Zudem gehe Weininger davon aus, dass der Bereich Consumer Health zunehmend in den strategischen Fokus rücken werde.Der Titel sei mit einem leichten Verlust aus dem gestrigen Handel gegangen (26.04.: -2%), was der Analyst vor allem auf die erneute Warnung vor möglichen negativen Auswirkungen durch Generika zurückführe. Er habe seine Erwartungen für 2017 und 2018 unverändert belassen.Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: