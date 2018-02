London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 12,91 -0,12% (13.02.2018, 11:19)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (13.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).In Q4 habe der Umsatz die Erwartungen übertreffen können, während sich das bereinigte EBIT erwartungsgemäß entwickelt habe. Auf berichteter Basis hätten Effekte aus der US-Steuerreform belastet. Die Guidance für das Gesamtjahr sei erreicht worden. Für 2018 werde - abhängig von generischer Konkurrenz für Advair - auf währungsbereinigter Basis ein Anstieg des bereinigten EPS um 4% bis 7% y/y (Annahme: keine Konkurrenz) bzw. eine stabile Entwicklung bis hin zu einem Rückgang um 3% y/y (Annahme: Konkurrenz zur Jahresmitte) in Aussicht gestellt.Der Ausblick sei alles in allem als solide anzusehen. Vor allem sei die Dividende bestätigt und eine Beschleunigung des EPS-Wachstums in Aussicht gestellt worden. Durch Währungseffekte und eine mögliche Generikakonkurrenz dürfte es aber aufgewogen werden. Die höchste Priorität sollte auch künftig auf dem Pharmabereich liegen. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen reduziert.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die GlaxoSmithKline-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 15,00 auf 14,00 GBP reduziert. (Analyse vom 13.02.2018)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:14,778 EUR +0,12% (13.02.2018, 10:22)