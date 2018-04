London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 14,478 +0,76% (27.04.2018, 10:58)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (27.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).In Q1 sei die operative Entwicklung weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen (u.a. Umsatz: -2% y/y; bereinigtes EBIT: -3% y/y). Auf berichteter Basis hätten sich Sondereffekte im Zusammenhang mit der vereinbarten Übernahme des Novartis-Anteils am gemeinsamen Consumer Healthcare-Joint Venture belastend ausgewirkt. Mit der Transaktion werde hinsichtlich der Portfolioausrichtung ein wichtiger strategischer Schritt vollzogen. Jedoch auch dem Bereich Pharmaceuticals solle nach wie vor eine hohe Priorität zukommen (u.a. Stärkung der Pipeline; 80% der Ausgaben sollten in "Priority-Projekte" fließen). Die Guidance für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Damit befinde sich GSK auf Kurs. Entsprechend konnte der Titel seine Outperformance der letzten Monate fortsetzen.Vor dem Hintergrund des erwartungsgemäß verlaufenen Auftaktquartals und des bestätigten Ausblicks hat das "halten"-Votum für die GlaxoSmithKline-Aktie Bestand, so Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 14,00 auf 15,00 GBP erhöht worden. (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:16,576 EUR +0,35% (27.04.2018, 10:52)