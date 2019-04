Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.246,00 EUR -0,13% (10.04.2019, 10:23)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.538,00 CHF +0,44% (10.04.2019, 10:48)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (10.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Wachstumsschub: Das Wachstum in Lateinamerika sei durch wechselkursbedingte Preisanpassungen von 5 bis 6% künstlich gesteigert worden. Um diese Effekte bereinigt, habe das Wachstum im 1Q 5,7% (ausgewiesen: 6,3%) betragen, wovon 2,5% auf Preiserhöhungen infolge gestiegener Rohstoffpreise entfallen würden. Das Volumenwachstum von über 3% belege den robusten zugrunde liegenden Wachstumstrend und die positive Dynamik bei Givaudan. Hinzu kämen deutliche Marktanteilsgewinne bei FF mit Neuaufträgen im Umfang von knapp 30% und ein hohes zweistelliges Wachstum bei Active Beauty.Problemkind Naturex: Die wichtigste Aufgabe, die sich das Management gestellt habe, bestehe in der operativen Optimierung von Naturex. Das Wachstum der Sparte sei nämlich nach wie vor gedämpft (VontE: Umsatzrückgang in abs. Zahlen ggü. 1Q17). 2019 und 2020 solle hier ein deutliches Plus erreicht werden, das im GJ21 bei über 10% liegen solle.GBS - eine Erfolgsgeschichte: Anne Tayac, Leiterin von GBS, habe mit ihrer Präsentation erneut überzeugen können. Das Umbauprogramm werde konsequent umgesetzt, ganz ohne Störung der bestehenden Abläufe. Derzeit seien über 1.200 Mitarbeitende, davon 500 neu eingestellte, am Projekt beteiligt. Dieses sei einerseits mit zusätzlichen Kosten verbunden (Lieferkette, Personalwesen) - biete andererseits aber das Potenzial zu weiteren Einsparungen (Automatisierung).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 2.850. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: