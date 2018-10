Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.050 EUR -1,20% (10.10.2018, 09:33)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

CHF 2.344,00 -0,76% (10.10.2018, 09:59)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (10.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Für Skeptiker sei die Qualität des Umsatzwachstums mit 5,7% nach 9M schwach. Nach Einschätzung des Analysten spreche ein Volumenwachstum von 4,7% weiterhin für hohe Qualität, der Wert liege innerhalb der Spanne des langfristigen Ziels von 4 bis 5%. Analysiere man zudem die sequenziellen Trends der vierteljährlichen Vergleichsbasis, dann sei die leichte Wachstumsabschwächung in Q3 nicht ungewöhnlich. Da das Wachstum in Q4/2017 bei 9,4% gelegen habe, werde das Wachstum auch in Q4 geringer ausfallen. Nach Einschätzung des Analysten schütze das Unternehmen seine Rentabilität und seinen Cashflow und könne außerdem eine hohe Erfolgsquote bei der Auftragsgewinnung vorweisen.Noch einmal zur Erinnerung: Flavours habe trotz kräftig steigender Rohstoffpreise und einer verwässernden Auswirkung von M&A-Aktivitäten eine Margenverbesserung um 30 Bp gemeldet. Darüber hinaus hätten sowohl Symrise als auch IFF bewiesen, dass sie die Kosteninflation teilweise hätten kompensieren können. Der Analyst sei weiterhin höchst zuversichtlich, dass Givaudan seine Rentabilität schützen werde, auch wenn sich die Entwicklung bei Fragrances etwas verzögern könnte.Der Analyst prognostiziere für H2 einen starken FCF, dann dürften die Auswirkungen der Erntezyklen, der Lageraufstockungen und des höheren Investitionsaufwands in H1 abnehmen. Er erwarte nun, dass der FCF in % des Umsatzes in GJ 2018E bei 11,4% liegen werde.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Givaudan-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit einem "buy"-Rating. Das Kursziel sei von CHF 2.500 auf CHF 2.650 erhöht worden. (Analyse vom 10.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: