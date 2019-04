Börsenplätze Givaudan-Aktie:



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (09.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Starker Jahresauftakt 2019: Das bereinigte Wachstum habe mit 6,3% deutlich über den Erwartungen gelegen. Bei Annahme eines preisbedingten Wachstums von 2,5% veranschlage Bertschy das Volumenwachstum auf 3,8%, was einer deutlichen Beschleunigung gegenüber dem 4Q18 entspreche (2,0%, VTe). Starkes Wachstum in FR mit 8,7%, vor allem dank des Wachstums von 10,3% bei FF (nach 15,2% im 1Q18) - ein beeindruckendes Ergebnis. Aber auch die Sparte Consumer Products in NA habe zweistellige Zuwächse verzeichnet, und bei Active Beauty habe das Wachstum ebenfalls den zweistelligen Bereich erreicht. In FR, wo Givaudan Marktanteile gewinne, stünden alle Ampeln auf Grün. In FL habe das Wachstum mit 4,3% den Erwartungen entsprochen, vor allem dank der Entwicklung in Südafrika (wechselkursbedingte Preisanpassungen?).Starke reife Märkte: Dank des zweistelligen Wachstums in FR in NA hätten die reifen Märkte einen Zuwachs von 5,1% (VTe 2,0%) bei schwieriger Vergleichsbasis erreicht (3,7% im 1Q18). Die wachstumsstarken Märkte hätten um 8,0% zugelegt (VTe 8,9%), was einer Wachstumsverlangsamung gegenüber dem Vorquartal entspreche.Naturex unter VTe: Der Umsatz von Naturex habe im 1Q19 basierend auf den Analystenschätzungen um 2,5% bis 3,0% unter dem Niveau des 1Q17 gelegen. Der Analyst gehe davon aus, dass Givaudan das Produktportfolio weiter straffe.Ziele bestätigt: 4 bis 5% bereinigtes Wachstum, FCF von 12 bis 17% des Umsatzes.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.850. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link