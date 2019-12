L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.664,00 EUR +0,83% (16.12.2019)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.957,00 CHF +0,78% (17.12.2019, 11:41)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (17.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Duft- und Aromenherstellers Givaudan sei in der Heimatwährung auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Trotz der inzwischen sportlichen Bewertung sehe die UBS noch Aufwärtspotenzial von gut zehn Prozent.Die Schweizer würden zu den führenden Anbietern von Duft- und Aromastoffen zählen, zur Konkurrenz zähle unter anderem der MDAX-Konzern Symrise. Dieses Geschäft beschere Givaudan bereits seit Jahren attraktive Margen. Anleger kämen daher in den Genuss lukrativer Dividendenzahlungen.Aktuell betrage die Dividendenrendite trotz der Rally in den letzten Monaten stattliche zwei Prozent. Inzwischen bewerte die Börse das Unternehmen jedoch mit einem knackigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 für das kommende Jahr.Seit der Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 08/2017 ziehe die Givaudan-Aktie wie an der Schnur gezogen nach oben. Vor dem Hintergrund der inzwischen sportlichen Bewertung sei kurz- bis mittelfristig mit einer Verschnaufpause zu rechnen. Zukäufe sollten daher zurückgestellt werden, ein Teilverkauf ist in Erwägung zu ziehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: