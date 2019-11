L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (12.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Übernahme von Ungeren weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Abschluss im 1Q20: Bertschy aktualisiere sein Finanzmodell, um die Konsolidierung von Ungeren per 1. April 2020 zu berücksichtigen. Dies habe positive Auswirkungen von 4 bis 5% auf die EPS-Schätzungen des Analysten für GJ20-21E.EVA positiv: Unter Annahme einer EBITDA-Marge von 21% und einem WACC von 6,5% erwarte Bertschy, dass die Übernahme im 3. Jahr EVA-positiv werde - oder im 2. Jahr einschließlich 5% Synergien. Die Übernahme sei nach Ansicht des Analysten hoch komplementär und finanziell attraktiv.Basierend auf den überarbeiteten Schätzwerten des Analysten ergebe sich ein neuer Fair Value. Folglich erhöhe Bertschy sein Kursziel von CHF 3.000 auf CHF 3.100. Er erwarte, dass die Dynamik für Givaudan in den kommenden Monaten positiv bleiben werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: