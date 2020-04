Börsenplätze Givaudan-Aktie:



L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.894,00 EUR -0,21% (09.04.2020, 12:49)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.068,00 CHF -0,36% (09.04.2020, 12:34)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (09.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Starkes Volumenwachstum im 1Q: Bertschy glaube, dass sich die Wachstumstrends des 1Q in den kommenden Quartalen fortsetzen würden: ein deutlicher Rückgang bei Fine Fragrances, ein anhaltend erfreuliches Wachstum im Textilpflegebereich und in geringerem Masse auch bei Körperpflege sowie eine anhaltend positive Dynamik bei Flavours, v.a. bei Health & Wellness und Naturprodukten (starke Nachfrage bei Naturex).Kostenmaßnahmen: Givaudan zeichne sich durch eine sehr gute Kostendisziplin aus. Bertschy rechne mit einem relativ günstigen Rohstoffumfeld, tieferen Reisekosten und geringeren Ausgaben für Kundentests. Höhere Produktions- und Logistikkosten würden diese Effekte jedoch aufzehren.Ein zentrales Ziel von Givaudan seit dem Börsengang sei es, eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Nach Meinung des Analysten werde die Geschäftsleitung alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um in den kommenden Monaten die Liquidität zu maximieren (Lagerbestände, Aussetzung aller nicht wesentlichen Investitionen usw.).Der Analyst nehme seine Prognosen leicht zurück, um den Auswirkungen des Coronavirus Rechnung zu tragen, v.a. in den verschiedenen Divisionen. Dies habe einen gewissen negativen Margeneffekt zur Folge.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 2.900 auf CHF 3.300 erhöht. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link