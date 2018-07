Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) under review.Wachstumsschub: Das ber. Wachstum sei im 2Q von 5,0% im 1Q auf 6,2% gestiegen. Insgesamt habe das Wachstum mit 5,6% im 1H knapp über den Erwartungen gelegen. Sowohl bei FR (5,7% auf 7,4%) als auch bei FL (4,5% auf 5,3%) habe es sich beschleunigt. FF habe mit 15,6% ein anhaltend starkes Wachstum im 1H verzeichnet. Die Region LATAM habe sich weiterhin gut entwickelt (10,8%). Nur NA habe ein relativ langsames Wachstum von 1,9% vorgewiesen. Übernahmen hätten 1,6% zum Wachstum beigetragen.Erhebliche Auswirkungen durch BASF: Trotz deutlich gestiegener Rohstoffpreise sei die EBITDA-Marge bei FL um 30 Bp. auf 24,2% gestiegen. FR hingegen habe unter den Angebotsausfällen durch BASF (CHF 40 Mio. auf CHF 50 Mio., VontE) sowie Kosten für GBS (CHF 25 Mio. ggü. VontE mit CHF 21 Mio.) gelitten.Rückgang des freien Cashflows: NUV-Abfluss von CHF 272 Mio. (ggü. CHF 210 Mio. im 1H17), höhere Investitionen von CHF 32 Mio. Daher sei der FCF von CHF 132 Mio. auf CHF 113 Mio. (4.2% des Umsatzes ggü. 5,3% im 1H17) gesunken.Zielvorgaben für 2020 bestätigt: Keine Überraschung.Aufgrund der BASF-Auswirkung lasse sich die Entwicklung der zugrunde liegenden Profitabilität nur schwer analysieren. Doch ausgehend von den Vontobel-Schätzungen scheine Givaudan die deutlichen Rohstoff-Preiszuwächse (die den Anlegern die größten Sorgen bereitet hätten) sehr gut verkraftet zu haben. Die Geschäftsentwicklung, GBS und die Konsolidierung der Übernahmen seien bei Givaudan ganz klar wieder auf Kurs. Bertschy werde seine Schätzungen anpassen und Naturex berücksichtigen. Daher überprüft Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating und das Kursziel von CHF 2.400 für die Givaudan-Aktie. (Analyse vom 19.07.2018)