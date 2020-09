Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

54,90 EUR -0,71% (14.09.2020, 09:08)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

55,12 EUR (11.09.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,58 USD +2,84% (11.09.2020)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Gilead sei auf der Suche nach einem weiteren Übernahmeobjekt fündig geworden. Für rund 21 Milliarden Dollar wolle die Biotech-Gesellschaft den Krebs-Spezialisten Immunomedics einverleiben. Anleger könnten sich einmal mehr über eine satte dreistellige Prämie freuen, denn Gilead greife für die Pipeline der kleineren Biotech-Gesellschaft tief in die Tasche.Gilead biete 88 Dollar je Immunomedics-Aktie, was einem Aufschlag von 108 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag entspreche. Das Übernahmeziel habe mit Trodelvy ein zugelassenes Produkt. Es komme gegen eine spezielle Form von Brustkrebs zum Einsatz.Dass Gilead die Onkologie-Pipeline mit Übernahmen verstärke, sei positiv zu werten. Allerdings greife die Biotech-Schmiede nach Ansicht des "Aktionär" zu tief in die Tasche.Anleger bleiben aktuell an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: