Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 75,27 +0,61% (28.08.2018, 16:10)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (28.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe."Der Aktionär" rate seit geraumer Zeit von einem Einstieg bei Gilead Sciences ab. Nach wie vor schwächele das Hepatitis-C-Geschäft, im HIV-Bereich sitze die Konkurrenz in Form von GlaxoSmithKline im Nacken. Auch die Übernahme von Kite Pharma, aus dem die Krebsimmuntherapie Yescarta hevorgegangen sei, habe die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen können. Mögliche Impulse erhoffe sich "Der Aktionär"indes vom heißen Forschungsbereich der nicht-alkoholisch bedingten Fettleber (NASH). Könne Gilead Sciences in diesem Segment punkten oder lukrative Deals knüpfen, überdenke das Anlegermagazin seine aktuelle Einschätzung. An der Seitenlinie bleiben, rät Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:64,20 Euro +0,27% (28.08.2018, 16:02)Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:64,23 Euro +0,27% (28.08.2018, 15:41)