Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

71,34 EUR +3,39% (23.03.2020, 11:07)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

71,00 EUR +1,89% (23.03.2020, 10:51)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

73,26 USD -6,73% (20.03.2020)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (23.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Der Biotech-Milliardenkonzern Gilead habe noch vor der staatlichen Zulassung in Notfällen bereits den Wirkstoff Remidesivir an Patienten gegeben. Br.de habe bereits berichtet: "Bei der Regierung von Oberbayern wurde eine Sondergenehmigung für das in Deutschland noch nicht zugelassene Corona-Medikament erteilt. ( )Bei ersten Verabreichungen in Amerika und China sollen sich die Symptome bereits einen Tag danach auch bei Corona-Patienten verbessert haben."Doch jetzt habe Gilead am Sonntag gesagt, dass die Nachfrage nach dem Medikament im Experimentier-Status zu hoch geworden sei. Die Nachfrage sei "überwältigend". Die Studien-vorab-Verabreichung sei daher nun vorerst gestoppt worden. Ausnahmen seien schwangere Frauen oder Kinder, die gefährliche Symptome aufweisen würden.Doch gleichzeitig steige die Chance, dass das Medikament schon bald offiziell grünes Licht der Behörden erhalte. Die französische staatliche Forschungseinrichtung starte laut Bild bereits die klinischen Tests von vier experimentellen Methoden zur Behandlung von Covid-19 - darunter Remdesivir von Gilead. 3.200 Testpersonen würden diese Wirkstoffe in mehreren europäischen Ländern verabreicht.Ein Analyst von Piper Sandler habe schon letzte Woche gesagt: "Es sollte so bald wie möglich die Genehmigung erhalten". Am Mittwoch sei er mit dem Worten zitiert worden, dass der Gilead-Wirkstoff Remdesivir schon "sehr bald" (very soon) die erforderliche Genehmigung erhalten könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Der Autor und Chefredakteur, Herr Florian Söllner, ist Positionen in dem Wertpapier Gilead eingegangen, die von der etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.