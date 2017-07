Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,89 Euro -0,56% (28.07.2017, 14:40)



NYSE-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 74,90 -0,08% (28.07.2017, 15:03, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(28.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Phil Nadeau von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Phil Nadeau vom Investmenthaus Cowen and Company seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die Quartalszahlen von Gilead Sciences würden ein willkommenes Bild abgeben. Zusätzlich zu einem Übertreffen der Erwartungen sei auch die Guidance nach oben gesetzt worden.Die Analysten von Cowen and Company weisen darauf hin, dass es noch etwas früh sei um von einer Stabilisierung des Geschäfts sprechen zu können. Andererseits hebt Analyst Phil Nadeau aber auf Basis einer Free Cash flow-Analyse die signifikante Unterbewertung der Gilead Sciences-Aktie hervor.Die Aktienanalysten von Cowen and Company halten in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse am "outperform"-Rating fest sowie am Kursziel von 90,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,78 Euro -1,04% (28.07.2017, 14:38)