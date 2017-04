Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,32 Euro +0,11% (06.04.2017, 17:04)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 66,50 +0,05% (06.04.2017, 17:04)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(06.04.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von Jefferies & Co:Aktienanalyst Brian Abrahams vom Investmenthaus Jefferies & Co bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) zu kaufen.Die neuesten NASH-Studienergebnisse (GS-0976) würden ermutigende Signale aussenden, auch wenn der Patientenpool nur sehr klein gewesen sei.Das aufstrebende NASH-Portfolio von Gilead Sciences Inc. verdiene zunehmenden Enthusiasmus, vor allem wenn das Unternehmen die Pipeline mit BD-Optionen erweitern könne.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 83,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,36 Euro -0,68% (06.04.2017, 16:45)