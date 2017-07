Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

64,28 Euro +0,05% (28.07.2017, 17:53)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 75,63 +0,89% (28.07.2017, 17:57)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(28.07.2017/ac/a/n)

Boston (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Laut einer Aktienanalyse bringt Geoffrey Porges, Aktienanalyst von Leerink Swann & Co., in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach wie vor die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung zum Ausdruck.Die Analysten von Leerink Swann & Co. sprechen davon, dass Gilead Sciences mit der Entwicklung des Hepatitis C-Geschäfts im abgelaufenen Quartal stark positiv überrascht habe. Der Absatz als auch die Patientenzahlen würden auf stabilere Markttrends hindeuten, zumindest in den USA. Allerdings sollten Investoren beachten, dass die positiven Zeichen angesichts der bevorstehenden Markteinführung eines Konkurrenzprodukts von AbbVie nur von kurzer Dauer sein könnten. Für die dominante Marktposition von Gilead Sciences sei ein echter Härtetest zu erwarten.Angesichts eines über den Erwartungen ausgefallenen HIV-Geschäfts dürfte der Markt positiver gestimmt sein. Analyst Geoffrey Porges rechnet aber in 2018 mit den größten Herausforderungen, da sich Gilead Sciences mit dem Verlust von Viread und Truvada sowie dem Markteintritt neuer Konkurrenten konfrontiert sehe. Das HIV-Segment werde vom aktuellen Aktienkurs bereits angemessen reflektiert.Trotz der offensichtlichen Vorbereitungen für substanzielle M&A-Investments dürften Investoren dieser Aussicht wenig Wert beimessen, solange nichts über das Ziel oder den Preis bekannt sei.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:64,24 Euro -0,33% (28.07.2017, 17:35)