Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

64,98 Euro (10.07.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 76,75 +0,14% (10.07.2018)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (11.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Zuletzt sei es bei der Gilead-Aktie zu einem nahezu lehrbuchmäßigen Pullback an den ehemaligen Abwärtstrend seit Juni 2015 (akt. bei 64,49 EUR) gekommen. Dadurch sei gleichzeitig auch der unterstützende Charakter aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 64 USD nochmals unterstrichen worden. Der erfolgreiche Rücksetzer bestätige zudem den zuvor gesehenen Trendbruch. Apropos Trendbruch: Möglicherweise liefere das Biotechpapier mit dem Spurt über den kurzfristigen Abwärtstrend erneut eine schöne Steilvorlage, zumal diverse quantitative Indikatoren derzeit für Rückenwind sorgen würden.Beispielhaft möchten die Analysten das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD sowie den Bruch des seit 2017 bestehenden Baissetrends im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy hervorheben. In diesem Umfeld würden sie einen Anlauf auf die nächste Widerstandszone zwischen 86,27 USD und 89,54 USD (diverse Hochs bzw. Tiefs) erwarten. Ein Sprung über das zuletzt angeführte Barrierenbündel würde sogar eine langfristige Bodenbildung vervollständigen, welche perspektivisch wieder dreistellige Kursnotierungen der Gilead-Aktie realistisch erscheinen ließe. (Analyse vom 11.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:64,30 Euro -1,47% (11.07.2018, 09:09)