Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,32 Euro +1,18% (02.03.2017, 17:46)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 70,77 +0,83% (02.03.2017, 17:59)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(02.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Joshua Schimmer von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Joshua Schimmer vom Investmenthaus Piper Jaffray seine Übergewichten-Empfehlung in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die Analysten von Piper Jaffray zeigen sich überrascht, dass Gilead Sciences Inc. nicht schon längst M&A-Maßnahmen in Angriff genommen habe. Angesichts des starken Cash flows und der robusten Bilanz habe das Unternehmen vielfältige Möglichkeiten seine Perspektiven zu verbessern.Der Fokus des Managements auf Werthaltigkeit sei zwar zu begrüßen. Es sei aber schon eine Überraschung, dass Gilead Sciences angesichts der großen Auswahl an kleinen und mittelgroßen hochklassigen Biotechunternehmen keine Ziele gefunden habe um die Pipeline aufzupolstern.Analyst Joshua Schimmer weist aber gleichwohl darauf hin, dass Gilead Sciences immer noch Zeit habe. Vielleicht werde das Unternehmen aktiver wenn die Implikationen durch mögliche Reformen auf steuerlicher Seite und im Gesundheitssektor ganz allgemein klarer abzusehen seien.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:67,30 Euro +0,73% (02.03.2017, 17:28)