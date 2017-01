Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,76 Euro -0,07% (24.01.2017, 14:38)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 70,71 +0,03% (24.01.2017, 14:43, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(24.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von der Credit Suisse:Aktienanalystin Alethia Young von der Investmentbank Credit Suisse rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse sind der Meinung, dass es für Gilead Sciences Inc. schwierig sei Vorhersagen zum Hepatitis C-Geschäft zu treffen, da der Behandlungsbeginn von Patienten schwer vorauszusehen sei. Das verfügbare Datenmaterial deute aber darauf hin, dass die Guidance die Erwartungen erfüllen könne. Die EPS-Schätzung für das vierte Quartal liegt mit 2,71 USD je Aktie über der Konsensprognose von 2,55 USD, da höhere HIV-Einnahmen berücksichtigt worden sind. Auch die Annahmen zum Umsatz von 7,358 Mrd. USD sind über der Marktprojektion von 7,138 Mrd. USD angesiedelt.Es sei für die weitere Zukunft des Aktienkurses gut, dass die Erwartungshaltung hinsichtlich des Hepatitis C-Geschäfts im vergangenen Jahr gesunken sei. Die Analystin Alethia Young rechnet mit einem Harvoni-Umsatz in 2017 von 5,82 Mrd. USD und Gesamterlösen von 26,47 Mrd. USD sowie einem EPS von 10,56 USD.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit das Rating "outperform" sowie das Kursziel von 93,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:65,83 Euro +0,40% (24.01.2017, 14:29)