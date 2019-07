Kursziel

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 91,00 Outperform RBC Capital Markets Brian Abrahams 18.07.2019 95,00 Buy Jefferies & Co. Michael J. Yee 16.07.2019 76,00 Market-perform SVB Leerink Geoffrey Porges 16.07.2019 88,00 Buy Mizuho Securities USA Salim Syed 15.07.2019 88,00 Outperform Wells Fargo Advisors Jim Birchenough 15.07.2019 85,00 Outperform Oppenheimer Hartaj Singh 12.07.2019 70,00 Neutral Credit Suisse Evan Seigerman 10.07.2019 88,00 Overweight Cantor Fitzgerald Alethia Young 02.07.2019 60,00 Sell Goldman Sachs Terence Flynn 29.05.2019 78,00 Buy Citigroup Mohit Bansal 24.05.2019 83,00 Strong buy Raymond James Steven Seedhouse 06.05.2019 78,00 Outperform BMO Capital Markets - 15.03.2019



Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

59,77 EUR +0,39% (26.07.2019, 19:05)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

59,58 EUR -0,27% (26.07.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,435 USD +0,17% (26.07.2019, 19:48)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.07.2019/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 60,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Jefferies & Co: Der dort zuständige Analyst Michael J. Yee bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 16. Juli das Kursziel von 95,00 USD. Das Rating lautet unverändert "buy". Den Deal mit Galapagos habe Gilead Sciences Inc. smart und finanziell klug gestaltet. Durch die erweiterte Partnerschaft werde die Pipeline signifikant vergrößert. Gilead Sciences habe praktisch auf alle Wirkstoffe in der Pipeline von Galapagos Zugriff ohne dabei das Unternehmen komplett übernehmen zu müssen. Analyst Michael J. Yee lobe die Transaktion und gehe von steigenden Aktienkursen aus, da sich die Prognosen des Marktes weiter erhöhen dürften.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Gilead Sciences-Aktie kommt von Credit Suisse und liegt bei 70,00 USD. Die Analysten der Credit Suisse würden sich auf Basis einer Umfrage unter Ärzten trotz des zunehmenden Wettbewerbs zuversichtlich zeigen, dass Gilead Sciences Inc. den Marktanteil im HIV-Geschäft verteidigen könne. Der Konkurrenzdruck durch Generika und Dualtherapien werde als moderat angesehen. Gilead Sciences werde nach Ansicht des Analysten Evan Seigerman aufgrund des anhaltenden Erfolgs von Biktarvy und anderer TAF-basierten Therapien der dominierende Player im HIV-Markt bleiben. Allerdings werde ein Großteil des Wachstums von den Konsensprojektionen bereits berücksichtigt und vom Aktienkurs in angemessener Weise widergespiegelt. In seiner Aktienanalyse vom 10. Juli bestätigt Analyst Evan Seigerman das Rating "neutral" für Gilead Sciences.Laut Michel Doepke von "Der Aktionär" ist die Gilead-Aktie bestenfalls ein Fall für die Watchlist. Gilead erweitere die Kooperation mit der belgischen Biotech-Schmiede Galapagos. Für 1,1 Milliarden Dollar würden die Amerikaner die Beteiligung von 12,3 Prozent auf 22 Prozent ausbauen, dafür lege Gilead 140,59 Euro je Galapagos-Aktie auf den Tisch. Darüber hinaus habe der Biotech-Riese die Möglichkeit, den Anteil auf 29,9 Prozent zu erhöhen. Für weitere 3,95 Milliarden Dollar erhalte Gilead die exklusiven Produktrechte für die Vermarktung und Entwicklung von Medikamenten aus dem Hause Galapagos.Gilead sei bekannt für sein HIV- und Hepatitis-C-Geschäft. Doch die Zeiten des starken Umsatzwachstums seien vorbei. Auslaufende Patente und die Konkurrenz würden der Biotech-Gesellschaft zu schaffen machen. Das Unternehmen sei daher auf der Suche nach attraktiven Übernahmeobjekten und Kooperationspartnern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick: