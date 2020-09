Wichtig dabei sei, dass in naher Zukunft drei wichtige Entscheidungen getroffen würden. Um einen völligen Zusammenbruch bestimmter Sektoren zu verhindern, hätten im ersten Halbjahr viele Länder ihre Volkswirtschaften mit Soforthilfemaßnahmen unterstützt. Allerdings sei man Anfang März noch davon ausgegangen, dass diese Unterstützung von temporärer Dauer sein werde. Die Realität sehe jedoch anders aus und es stelle sich die Frage, wie weit die fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen gehen könnten.



Zudem stelle sich die Frage, welche Teile der gegenwärtigen Wirtschaft gerettet würden und worauf die fiskalischen Stimuli gerichtet werden sollten. Bei dieser Entscheidung würden zwei Leitprinzipien helfen: Menschen statt Arbeitsplätze und Übergang statt Erhaltung. Da diese Pandemie länger dauere als bisher angenommen, werde es nicht immer möglich sein, Arbeitsplätze zu retten. Die Unterstützung von Unternehmen zu diesem Zweck wäre dann eine Sackgasse. Aber die Menschen könnten - wenn sie genügend Unterstützung erhalten würden - in sich selbst investieren, um von einem Arbeitsplatz zum anderen zu wechseln oder ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Dieser Ansatz stehe im Einklang mit der zweiten Leitlinie: Nicht die alte Wirtschaft zu erhalten, sondern in den Übergang zu einer neuen, nachhaltigeren Wirtschaft zu investieren.



Wenn ein Impfstoff vorliege und man zur Normalität zurückkehre, stelle sich zuletzt die Frage, ob auch die politischen Reflexe wieder "normal" werden könne? Nach der Finanzkrise 2008/09 hätten die politischen Entscheidungsträger dem Spardruck, auch seitens der Finanzmärkte, zu früh nachgegeben. Dies habe zu unnötigen Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft und dem Verpassen wichtiger Reformen geführt. Auf der anderen Seite werde die Tragfähigkeit der Schuldenlast problematisch, wenn die fiskalische Unterstützung zu spät eingestellt werde. Wie immer würden das Timing und die richtige Diagnose entscheidend sein. (29.09.2020/ac/a/m)







LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Ein Patient kann nur mit einer richtigen Diagnose behandelt werden, so Hans Stegeman, Chief Investment Strategist von Triodos Investment Management (IM).Ähnliches gelte auch für den Zustand der Weltwirtschaft. Dabei stelle sich die Frage, wie in Zeiten der Unsicherheit politische Entscheidungen getroffen werden könnten, wenn die richtige Diagnose womöglich noch fehle? Dieser Frage gehe Triodos IM in seinem vierteljährlichen Ausblick nach.