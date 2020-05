Mehr als die Hälfte der Schweizer hält eine zweite Welle für durchaus realistisch.



Die Schweizer fühlen sich gut informiert über das Virus und die jeweils geltenden Regelungen und Einschränkungen, allerdings schrumpft der Anteil Personen, die sich sehr gut über das Virus und die Massnahmen informiert fühlen.



Ausblick auf die «neue Normalität»



Bestehende Trends werden sich verstärken. Trotz gewisser Anpassungen werden sich Einstellungen und Kaufverhalten nicht grundlegend ändern. Ökologische Themen und auch andere Kundenbedürfnisse bleiben relevant.



Mehr als die Hälfte der Schweizer denkt, dass «work from home» auch künftig zum Alltag gehören wird. Dies bringt gewisse Veränderungen im Konsumenten- und Kaufverhalten mit sich.



Knapp die Hälfte der Schweizer erwartet, dass sie weniger Geld ausgeben werden, 32% wollen öfter Lieferdienste nutzen und 27% vermeiden, in grossen Einkaufszentren einkaufen zu gehen.



Bei der aktuellen Krise handelt es sich um den Beginn der vermutlich grössten globalen Rezession seit Generationen, grösser als in der Finanzkrise in 2008/09 (IWF 14.04.2020). Von den Lockdown-Massnahmen sind weltweit nicht nur der Detailhandel, sondern eine Vielzahl von Sektoren betroffen, wie Industrie, Banken, Luftfahrt, Tourismus und viele mehr (OECD 27.03.2020).



Eine interne Studie der GfK (GfK Europe POS Tracking) zur Performance von Tech & Durables Marken in Europa während und nach der Finanzkrise zeigt, dass der zukünftige Erfolg einer Marke sich während einer solchen Krise entscheidet. Marken, die während der Rezession die richtigen Investitionen tätigen und somit ihren Marktanteil erhöhen, konnten ihren Wettbewerbsvorteil im Jahrzehnt nach der Krise beibehalten. Demnach ist davon auszugehen, dass die einsetzende Phase der neuen Normalität der ideale Zeitpunkt dafür ist, die Zielrichtung der Marketing-Investitionen zu überprüfen.



Informationen zu den Studien



Die in diesem Artikel aufgeführten Daten stammen aus:



GfK COVID-19 Consumer Pulse Study

Studie zu Konsumentenverhalten, Einstellungen und Werten während des Corona-Lockdowns. Online-Befragung von je 500 Personen der Deutsch- und Westschweiz pro Woche während vier Wochen im April 2020.



GfK Markt Monitor

Der GfK Markt Monitor Schweiz ist eine Dienstleistung der GfK Switzerland AG in Zusammenarbeit mit über 40 grossen Schweizer Detailhändlern. Diese erzielen rund 50 Prozent des gesamten Detailhandelsumsatzes. Nicht integriert ist der Fachhandel. (18.05.2020/ac/a/m)







