Die Einkommenserwartung legte im europäischen Durchschnitt von September auf Dezember 2017 um zwei Zähler leicht zu und erreichte 15 Punkte. Besonders positiv entwickelte sich die Erwartung höherer Löhne in Österreich und Slowenien. Die stärksten Einbußen zeigten sich auch hier in Rumänien. Die Anschaffungsneigung verbesserte sich im Vergleich zu September um einen Zähler auf 21 Punkte im Dezember. Die stärksten Zunahmen bei diesem Indikator verzeichnen Polen und Österreich.



GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl kommentiert: "Im Gesamtjahr 2017 ist das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung Europas deutlich gestiegen. Vom Aufschwung erhoffen sich die Menschen auch steigende Löhne. Die Einkommenserwartung ist in weiten Teilen Europas positiv, sie stieg gegenüber 2016 allerdings nur leicht an. Ähnliches gilt für die Anschaffungsneigung. Basierend auf allen Faktoren prognostiziert GfK für das Jahr 2018 in der europäischen Union einen Anstieg der Konsumausgaben der privaten Haushalte von real 1,5 bis 2 Prozent. Der private Konsum wird die Wirtschaft Europas somit weiter stützen."



Deutschland: Vertrauen in die Konjunktur legte deutlich zu



Die Konjunkturerwartung in Deutschland stieg im vierten Quartal 2017 kontinuierlich an und erreichte im Dezember einen Wert von 45,2 Punkten. Dies ist der höchste Stand seit Juli 2014 und ein klarer Sprung gegenüber 33,4 Zählern im September. Im Vergleich zum Jahresende 2016 legte die Konjunkturerwartung insgesamt um deutliche 28,8 Zähler zu.



Auch die Einkommenserwartungen der deutschen Verbraucher stiegen im Dezember nach drei Rückgängen in Folge wieder spürbar an auf 54,3 Punkte. Damit lag der Indikator 1,6 Zähler höher als im September.



Die Anschaffungsneigung zeigte sich zum Jahresende 2017 weiter in Bestform und erreichte 57,1 Punkte. Gegenüber September ist dies zwar nur eine Steigerung von 0,1 Zählern, aber im Vergleich zum Ende 2016 ein Plus von neun Punkten auf ohnehin hohem Niveau. (Pressemitteilung vom 09.01.2018) (12.02.2018/ac/a/m)





