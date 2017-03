Sowohl bei den RIC- als auch bei den IdO-Geräten zeichnete sich ein deutlicher Trend hin zu technisch hochwertig ausgestatteten Modellen ab. Dies trug maßgeblich zur Erhöhung des Gesamtdurchschnittspreises im Hörgerätemarkt bei. Dagegen ergaben sich bei den Hinter-dem-Ohr-Geräten (HdO) kaum Veränderungen. In dieser Bauform werden weiterhin überwiegend Geräte innerhalb des Zuzahlungsrahmens der gesetzlichen Krankenkassen verkauft.



Die in 2016 beobachteten Marktentwicklungen unterstreichen die Umsatzmöglichkeiten der neuen Bedien- und Komfort-Features, die sich immer stärker im Markt etablieren - sowohl für Hersteller als auch für die Hörakustikhändler.



Zum Handelspanel



Im Handelspanel erfasst GfK kontinuierlich Abverkaufsdaten über repräsentative Stichproben der unterschiedlichen Absatzkanäle und rechnet diese auf den jeweiligen Gesamtmarkt hoch. Das GfK Handelspanel liefert damit unabhängige und belastbare Informationen über die tatsächlich verkauften Hörgeräte in Deutschland. Die Analysen basieren auf dem einzeln abgesetzten Artikel, der nach seinen Charakteristika klassifiziert und ausgewertet wird. Im Bereich des Hörgerätepanels erfasst GfK seit 2012 Handelsumsätze in Deutschland. Teilnehmer des Panels erhalten einmal pro Quartal die ausführlichen GfK-Handelsberichte mit allen relevanten Marktinformationen über den Gesamtmarkt sowie für die Geschäftsgruppen der Filialisten und traditionellen Hörakustikfachgeschäften. (16.03.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Markt für Hörgeräte in Deutschland hat sich 2016 nach einem guten ersten Halbjahr auch in der zweiten Jahreshälfte positiv entwickelt, so die GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Verzeichnete die Branche 2015 noch einen leichten Rückgang, erbrachte das Gesamtjahr 2016 ein Wachstum von 5,5 Prozent auf einen Gesamtabsatz von 1,24 Millionen verkauften Hörgeräten. Da sich zusätzlich der Durchschnittspreis der verkauften Geräte von 1086 Euro (2015) auf 1142 Euro (2016) erhöhte, wuchs der Gesamtumsatz mit Hörgeräten um 11 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro.