Der Onlinehandel wächst infolge Corona und temporärem Shutdown außerordentlich. Der Onlinehandel-Anteil Food springt 2020 dank den außerordentlichen Faktoren von 2,8% auf 3,5%. Der Non-Food-Anteil online beträgt neu 18,9%.



Was wird in der Schweiz bestellt?



Erneut wurde mehr Heimelektronik online bestellt. Ein Umsatzvolumen von über 3 Mrd. CHF macht diesen Bereich umsatzmäßig zum beliebtesten Onlinehandels-Sortiment. 2020 wurde 48% der Heimelektronik im Onlinehandel eingekauft. An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala folgt der Bereich Fashion/Schuhe mit 2,5 Mrd. CHF Onlinehandel-Umsatz, wobei dieses Segment "nur" um 15% gewachsen ist. Das Sortiment Food hat 2020 erneut kräftig zugelegt und liegt bei 1,5 Mrd. CHF Onlinehandel-Umsatz. In den Sortimenten Möbel, Sport und Do It sind prozentual die größten Sprünge zu verzeichnen.



Welche Formate konnten zulegen?



Die bereits großen Online Pure Player haben auf hohem Niveau immer noch Wachstumsquoten von bis zu 50% erzielen können. Noch höhere prozentuale Wachstumsquoten haben Omni-Channel Händler im Onlinebereich erreichen können: Wachstumssprünge von 100% und mehr waren keine Seltenheit, diese Entwicklungen sind aber meistens auf viel tieferer Ausgangsbasis erfolgt. Es zeigt aber auf, welches Potential breit abgestützte Handelsformate im Onlinehandel noch haben.



Stagnierende Auslandseinkäufe / Direktimporte



Nachdem wir schon im Vorjahr ein unterdurchschnittliches Wachstum beim Online-Auslandseinkauf feststellen konnten, hat sich dieser Trend 2020 fortgesetzt. Wohl gelangen 2020 immer noch rund 30 Mio. Kleinwarensendungen aus dem Ausland in die Schweiz, allerdings scheint der Wachstumstrend der Jahre 2015 bis 2018 endgültig gebrochen.



Bevorzugte Kaufkanäle



Nach wie vor überwiegt der stationäre Einkauf als präferierter Einkaufskanal. Es ist aber offensichtlich wie sich die Präferenzen jedes Jahr weiter in Richtung "online" verschieben - eine Entwicklung, welche auch nach Corona anhalten dürfte. (10.03.2021/ac/a/m)







