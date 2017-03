Städtereisen aufgrund aktueller Ereignisse weniger gefragt



Mehr Urlaubsreisen im westlichen statt östlichen Mittelmeerraum, mehr Urlaube im eigenen Land und steigende Beliebtheit von Kreuzfahrten markieren auch die Reisetrends im Jahr 2016. Bei den Städtereisen zeichnet sich jedoch eine Veränderung ab. Sie sind eigentlich eine der Reiseformen, die sich am dynamischsten entwickeln. Im Sommer 2016 haben sie aber ihr vorheriges Wachstum eingebüßt: Städtetrips innerhalb Europas sind von +14,3 Prozent im Sommer 2014 auf -4,1 Prozent im Sommer 2016 gefallen. Das Wachstum von Städtereisen innerhalb Deutschlands (Anteil 64 Prozent) ist von 3,4 Prozent auf 1,5 Prozent zurückgegangen.



Das liegt nicht zuletzt an Terroranschlägen, die auch europäische Metropolen treffen und veränderte Verhaltensweisen von Urlaubern zur Folge haben. Das zeigt sich besonders stark daran, dass große Events gemieden werden. Der Besuch solcher Veranstaltungen ist um 13 Prozent zurückgegangen, das "Nachtleben genießen" um 27 Prozent.



Markt der Urlaubsreisen wächst



Sowohl die Anzahl der Privat- und Urlaubsreisen als auch die Gesamtausgaben dafür in Höhe von fast 60 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr um jeweils zwei Prozent gestiegen. "Die Deutschen verreisen nach wie vor. Der Veranstaltermarkt profitiert davon, aber nur unterdurchschnittlich", erläutert Dörte Nordbeck, Head of Travel & Logistics Germany bei GfK, die Marktentwicklungen.



Im Reisebüro, über das gut jede zweite pauschal oder in Bausteinen organisierte Urlaubsreise eines Veranstalters verkauft wird, steht die Sommersaison 2017 aktuell bei einem Umsatzplus in Höhe von sechs Prozent im Vergleich zu minus neun Prozent im Vorjahr. "Viele Urlauber haben ihre Sommerferien früher als sonst gebucht. Die starken Frühbucherumsätze bis Ende Dezember 2016 haben sich im Buchungsmonat Januar aber wieder relativiert", sagt Nordbeck. "Mit der Türkei ist ein überaus starkes Urlaubsland ins Wanken geraten. Deren Kapazitäten und sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis fehlen andernorts. Dazu kommt, dass die Konzentration auf wenige andere Reiseziele zu Engpässen und steigenden Preisen führt. Die Türkei fehlt."



Zur Studie:



Die GfK-Studie zum Reiseverhalten der Deutschen verbindet Daten aus dem Vertriebs- und Konsumentenpanel.



Das Vertriebspanel von GfK (Travel Insights) basiert auf den Reisebuchungen am Point of Sale. Die Buchungsdaten von rund 1.500 Reisebüros bilden den stationären Vertriebsmarkt repräsentativ ab. Im Onlinebereich werden die Buchungsdaten der Reiseportale und der Reiseveranstalter ausgewertet. Aussagen im Text beziehen sich auf den Buchungsstand Ende Januar 2017 für die Sommersaison 2017.



Im GfK Konsumentenpanel (MobilitätsMonitor) werden monatlich ca. 19.000 repräsentativ ausgewählte Haushalte (ca. 40.000 Personen) zu ihrem Reise-, Buchungs- und Informationsverhalten befragt. Erhoben werden neben Urlaubsreisen (Haupturlaub, Zweit- und Dritturlaube) auch Geschäftsreisen, Tagesausflüge und sonstige Privatreisen, etwa Besuche bei Verwandten/Bekannten. Aussagen im Text beziehen sich auf das abgelaufene Touristikjahr 2016. (02.03.2017/ac/a/m)







