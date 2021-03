Großhändler: Zuverlässige Partner während der Pandemie



Distributoren (Großhändler) haben sich während der Pandemie als zuverlässige Partner erwiesen. Von Januar bis Dezember 2020 stieg die Anzahl der durch Distributoren vertriebenen Marken um 6 Prozent. Mehr Marken setzten 2020 auf indirekte Vertriebsstrategien, um das Angebot innerhalb der Vertriebskanäle zu sichern. So stieg das Umsatzvolumen der Distributoren in Europa um 6 Prozent an. Entsprechend stieg auch der Anteil an Gütern, die vom Handel über Distributoren bezogen wurden im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere durch die Distribution von mobilen PCs, Desktops und Media-Tablets. Der Höhepunkt war im Zeitraum nach dem ersten Lockdown im Juli 2020 erreicht, als der Handel beachtliche 67 Prozent des Volumens für Computing Hardware über Distributoren bezog. Dies entspricht 20 Prozentpunkten mehr als noch im Juli 2019.



Die hohe Nachfrage war nicht nur auf Home-Office und Home-Schooling zurückzuführen, auch die Nachfrage nach Gaming-PCs stieg an. In den ersten vier Wochen des Jahres 2021 beläuft sich das Umsatzplus bei mobilen PCs auf 48 Prozent und das bei Desktops auf 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Bereich Gaming-Zubehör konnte ein Umsatzwachstum erreicht werden.



Auswirkungen neuer Lockdowns im Jahr 2021



Lockdowns aufgrund hoher COVID-19-Infektionsraten waren 2021 bisher hauptsächlich in entwickelten Märkten, vor allem in Europa und Nord- und Südamerika erforderlich. In Asien konnten neue Lockdowns hingegen häufig vermieden werden.



Ein Blick auf die Lockdowns in den fünf größten europäischen Ländern im März/April letzten Jahres im Vergleich zu jenen im November/Dezember lässt darauf schließen, dass die Negativfolgen im Winter weniger stark ausfielen. In Woche 47 im Jahr 2020 wurden im Vergleich zu Woche 2 im Jahr 2021 tatsächlich 11 Prozent mehr technische Gebrauchsgüter verkauft. Während des ersten Lockdowns (Woche 11 bis 19 im Jahr 2020) sanken die Umsatzerlöse um 5 Prozent. Grund für diese Entwicklung war, dass die Schließung des Handels weitestgehend vermieden wurde und es zu keinen zeitgleichen Schließungen in ganz Europa kam.



Beim Vergleich der Lockdowns im größten europäischen Markt Deutschland, werden ähnliche Auswirkungen sichtbar. In den Wochen, in denen die Geschäfte geschlossen waren, liegen die Verluste sowohl im März/April als auch im Dezember/Januar im zweistelligen Bereich.



Norbert Herzog kommentiert: "In Deutschland kam es während der stärksten Umsatzmonate zu Lockdowns und der Online-Handel konnte der unausweichlich hohen Nachfrage kaum nachkommen. Dies hatte Lieferengpässe zur Folge, wobei die Lagerbestände bereits vor dem neuen Lockdown im Dezember und Januar gering waren."



Da die Märkte nun weniger nachfrageorientiert, sondern mehr und mehr angebotsgesteuert agieren, wird die Wachstumsdynamik noch stärker davon abhängen, inwieweit Verbrauchern die richtigen Produkte zur richtigen Zeit bereitgestellt werden können. Solange Kontaktbeschränkungen gelten, wird der Markt der technischen Gebrauchsgüter auch weiterhin von der hohen Nachfrage bestimmt sein. Und der erwartete konjunkturelle Aufschwung in den aufstrebenden Ländern Asiens wird auch dort die Nachfrage steigen lassen. Dies erhöht den Druck auf Angebot und Lieferketten weiter. GfK geht jedoch davon aus, dass es - sollten die Impfkampagnen mit Beginn der zweiten Hälfe 2021 Wirkung zeigen - vor allem in den entwickelten Märkten zu Umsatzrückgängen kommen wird, da sich dann der Fokus wieder weg vom eigenen Zuhause bewegt. (04.03.2021/ac/a/m)







