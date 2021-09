Darüber hinaus zeigt sich der Premium-Trend auch bei Peripheriegeräten wie Soundbars mit Dolby Atmos/DTS:X Funktionalität. Deren weltweiter Umsatz hat sich mit 311 Millionen US-Dollar gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 mehr als verdoppelt. Im Gegensatz dazu, konnten Geräte ohne diese Funktionalität im Zeitraum Januar bis Juni 2021 ein Wachstum von 7 Prozent aufweisen - damit liegen sie aber trotzdem leicht über Vor-Pandemie-Niveau.



Home Office: Auch 2021 treibender Faktor im Headphones und Mobile Stereo Headsets Markt



Das zunehmende bzw. anhaltende Arbeiten von Zuhause war auch im ersten Halbjahr 2021 starker Treiber für Headphones und Mobile Stereo Headsets. Global (ohne Nordamerika) stieg der Umsatz um 26 Prozent auf insgesamt 6,6 Milliarden US-Dollar. Insbesondere das Segment True Wireless, also Kopfhörer, die gänzlich ohne Kabel daherkommen, konnte den Umsatz um überdurchschnittlich 40 Prozent steigern auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Geräte mit Active Noise Cancelling weisen ebenfalls ein signifikant stärkeres Umsatzwachstum und konnten den Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 fast verdoppeln gegenüber 2019 sogar mehr als verdreifachen - auf 2,8 Milliarden US-Dollar. True Wireless ist auch hier eine treibende Kraft. So werden drei von vier US-Dollar im Bereich Active Noice Canceling mit diesen Geräten umgesetzt.



Zur Methode



GfK erhebt in seinen Handelspanels regelmäßig Umsatzdaten in mehr als 70 Ländern weltweit für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Foto, Telekommunikation, Informationstechnologie, Bürogeräte sowie Haushaltsklein- und Haushaltsgroßgeräte.



Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Zahlen auf die sechs Monate von Januar bis einschließlich Juni 2021. Wachstumsraten in Prozent beziehen sich auf den Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Alle Umsatz- und Wachstumszahlen sind in US-Dollar berechnet.



