Neue Energielabels sind bekannt, aber nicht verstanden



Trotz der großen Relevanz von Energieeffizienz und Energielabels gibt es für viele Konsumenten noch Nachholbedarf, wenn es um die Auswirkung der neuen EU-Labels geht. Zwar haben 77 Prozent der Deutschen von den neuen Energielabels gehört, aber nur 45 Prozent der Verbraucher haben sie auch verstanden. 32 Prozent wissen zwar, dass es neue Labels gibt, sind sich jedoch nicht sicher über deren Bedeutung. Männer und ältere Konsumenten fühlen sich besser informiert als der Durchschnittskonsument.



Für Hersteller und Händler bietet sich hier viel Potenzial, ihre Kunden proaktiv über verschiedene Kanäle zu informieren, zum Beispiel auf ihrer Website oder über Informationen am Point of Sales. Auch TV scheint hier eine große Bedeutung zuzukommen, denn 32 Prozent der nicht oder weniger Informierten wünschen sich mehr Aufklärung durch das Fernsehen.



Zur Studie:



Mit dem GfK eBUS® werden wöchentlich 1.000 Personen im Alter von 18-74 Jahren befragt, die die deutschsprachige Bevölkerung repräsentieren. Die Befragung rund um das Thema "Energielabels" wurde vom 04. bis 07. März 2021 durchgeführt.



GfK Consumer Life ist die umfassendste und am längsten bestehende Verbrauchertrendstudie der Welt. Sie wird jährlich mit über 30.000 Verbrauchern in mehr als 25 Ländern durchgeführt und liefert detaillierte Informationen zu allen Aspekten des Lebens der Menschen, einschließlich ihrer Wünsche, persönlichen Werte, zukünftigen Weltanschauungen und Sorgen, Lebensstile und Konsumverhalten und vieles mehr.



GfK Consumer Insights Engine ist ein plattformbasiertes Informationssystem über Konsumenten und deren Kaufprozesse. Dafür werden vier Datenquellen miteinander integriert: explizit erhobene Interviewdaten, die durch implizit beobachtete Handelspanel-, Online-Review- und Online-Browsing-Daten kalibriert und erweitert werden. (23.03.2021/ac/a/m)





