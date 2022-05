Im vergangenen Jahr hat etwa ein Drittel der Deutschen bei größeren Anschaffungen auf Nachhaltigkeitskriterien geachtet. Die Planung größerer Käufe hat sich in den letzten Monaten jedoch deutlich verändert: Gingen im März noch 35 Prozent der Konsumenten davon aus, in den nächsten 12 Monaten größere Anschaffungen unter Nachhaltigkeitsaspekten zu tätigen, sank dieser Anteil im April auf 25 Prozent. Vor allem in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ging die Anschaffungsneigung bei nachhaltigen Produkten stark zurück.



Bei Fast Moving Consumer Goods (FMCG) wie Lebensmitteln oder Hygieneartikeln haben sogar drei Viertel der Deutschen (72%) im März nachhaltig eingekauft. Im April sank der Anteil derjenigen, die planen beim Einkauf dieser Kategorien auch weiterhin auf Nachhaltigkeitsaspekte zu achten auf 68 Prozent - im Vergleich zu größeren Anschaffungen aber ein deutlich kleinerer Rückgang.



Konsumenten sind bereit, für nachhaltige Produkte mehr zu bezahlen



Insgesamt deckt sich der Rückgang der Anschaffungsneigung mit der Zurückhaltung der Deutschen, die das GfK Konsumklima für April festgestellt hat - diese wirkt sich auch auf den Kauf nachhaltiger Produkte aus. Dennoch ist Petra Süptitz zuversichtlich: "Vor allem Verbraucher, denen es finanziell gut geht und die sich nur wenige Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, achten auf Nachhaltigkeit und werden das trotz der derzeit steigenden Preise weiterhin tun. Das sehr hohe Sparvermögen der Deutschen erlaubt das."



Gleichzeitig zeigt der GfK Nachhaltigkeitsindex, dass die Bereitschaft, für nachhaltige Produkte höhere Preise zu zahlen, seit Februar trotz leichter Rückgänge weitgehend stabil geblieben ist. "Nachhaltigkeit wird trotz großer Veränderungen wie des Ukraine-Kriegs weiterhin ein wichtiges Kaufkriterium bleiben. Konsumenten erwarten von Unternehmen, nachhaltig zu handeln. Der GfK Nachhaltigkeitsindex zeigt, dass sie bereit sind, für diesen Mehrwert einen höheren Preis zu bezahlen", so Süptitz weiter. "Jetzt wegen der Inflation und ohnehin schon hohen Preisen auf ein konventionelles, nicht nachhaltiges Produktportfolio zu setzen, wäre für Unternehmen der falsche Schritt. Hersteller und Händler sollten sich weiterhin umweltfreundlich aufstellen - das ist langfristig der richtige Weg, um am Markt erfolgreich zu bleiben."



Der nächste GfK Nachhaltigkeitsindex erscheint im August 2022.



Zur Studie



Der GfK Nachhaltigkeitsindex zeigt die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten für die Kaufentscheidung bei größeren Anschaffungen und Fast Moving Consumer Goods auf und misst Veränderungen. Der Index umfasst zurückliegende Käufe unter Nachhaltigkeitsaspekten, geplante Käufe sowie die Bereitschaft, für nachhaltige Produkte einen höheren Preis zu bezahlen. Dafür befragt GfK monatlich eine repräsentative Gruppe von Konsumenten in Deutschland. (13.05.2022/ac/a/m)







