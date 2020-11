Die Verlierer



Meinungsforscher: Jedermanns beliebtester Sündenbock sei die "Vorhersage"-Industrie gewesen, die im Großen und Ganzen ein Bild des glatten Erfolgs der Demokraten gezeichnet habe, was sich so nicht bewahrheitet habe.



Die Globalisierung: Biden möge eher ein Internationalist als Trump sein, aber keiner von beiden werde in den nächsten vier Jahren auf größere Handelsabkommen drängen, und keiner werde vor Zöllen zurückschrecken, wenn er glaube, dass der Hebel helfe.



China: Die Auseinandersetzungen würden unter einer Biden-Präsidentschaft eher noch zunehmen, sofern er auch emotionalere Themen rund um Hongkong, Taiwan und das Südchinesische Meer einbringe. Diese würden Fortschritte eher erschweren als erleichtern.



Schatzanleihen: Die Zinssätze würden zunächst niedrig bleiben. Wenn sich die Erholung jedoch fortsetze und die Finanzpolitik eine gewisse Unterstützung biete, dann dürften die Renditen in naher Zukunft eher nach oben als nach unten driften.



Großbritannien: Während Präsident Trump wenig Geduld für europäische Institutionen gehabt habe, werde eine Biden-Administration wahrscheinlich schnell wieder mit der Europäischen Union und ihren größten Mitgliedern zusammenarbeiten. Boris Johnsons Hoffnungen auf ein rasches US-Handelsabkommen nach dem Brexit seien nie realistisch gewesen und würden wahrscheinlich einen weiteren Rückschlag erleiden.



Alles in allem sehe man das Bild eines Landes, das sich engagiere, das gespalten sei und sich schnell verändere. Und es verfüge immer noch über eine Wirtschaft, die in der Lage sei, sich von schweren Rückschlägen zu erholen, und bereit sei, immer wieder neu zu investieren. (10.11.2020/ac/a/m)





Die Gewinner

Politische Partizipation: Als Prozentsatz der Wahlberechtigten sei dies die höchste Wahlbeteiligung seit 1900 gewesen.

Klimapolitik: Der Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen, das die USA vergangene Woche offiziell verlassen hätten, sei ein Versprechen Joe Bidens für den "ersten Tag".