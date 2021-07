Tradegate-Aktienkurs Getinge-Aktie:

360,70 SEK -0,19% (26.07.2021, 12:55)



ISIN Getinge-Aktie:

SE0000202624



WKN Getinge-Aktie:

889714



Ticker-Symbol Getinge -Aktie:

GTN



Stockholm-Ticker-Symbol Getinge -Aktie:

GETI B



Kurzprofil Getinge AB:



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften. (26.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Getinge AB unter die Lupe.Zu Wochenbeginn könne die Getinge-Aktie ein neues Rekordhoch markieren. Frischen Rückenwind verleihe eine frische Kaufempfehlung von AlphaValue mit einem Kursziel von 443 SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet 43,29 Euro). Die Luft für die Getinge-Aktie werde aber zusehends dünner.Die Getinge-Aktie habe einen Lauf und befinde sich seit Monaten in einem steilen Aufwärtstrend. Auch wenn die Analysten noch Aufwärtspotenzial sehen würden, erscheine eine charttechnische Korrektur mittlerweile unvermeidlich. Der langfristige Aufwärtstrend in Form der 200-Tage-Linie verlaufe derzeit bei 241 SEK (), was etwa 36% unter dem aktuellen Kursniveau liege."Der Aktionär" schätze Getinge sehr. Die Schweden seien im stetig wachsenden Medizintechnik-Markt hervorragend aufgestellt. Die Bäume würden aber nicht in den Himmel wachsen. Investierte Anleger sollten über weitere Teilgewinnmitnahmen nachdenken, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2021)