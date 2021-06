2. Was bedeute die Politik der Biden-Regierung für den US-Gesundheitsmarkt?



Bislang gebe es keine Anzeichen für größere Initiativen der US-Regierung im Gesundheitswesen, insbesondere bei der Preisgestaltung von Medikamenten oder der Krankenversicherung. Selbst innerhalb der Demokratischen Partei gebe es erheblichen Widerstand gegen eine größere Reform der Medikamentenpreise. Auch die Bemühungen, die Patente auf COVID-19-Impfstoffe auszusetzen, würden feststecken. Insgesamt erwarte man also keine extremen politischen Veränderungen, was das politische Risiko für Anleger reduziere.



3. Identifiziere ein ESG-Fokus Risiken oder Chancen für Unternehmen im Gesundheitswesen?



Die Experten von AB seien der Meinung, dass Unternehmen, die die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessern würden, einen positiven Einfluss auf das gesamte System hätten. Dadurch seien sie in einer Zeit steigender Gesundheitskosten und verstärkter staatlicher Eingriffe gut für Wachstum positioniert. Beispiele aus der Praxis würden zeigen, wie ein wertorientierter ESG-Ansatz, der sich auf den Patientennutzen konzentriere, auch bessere Geschäftsergebnisse für Unternehmen schaffen könne - und die Erträge für Anleger unterstütze.



4. Welche neuen Trends sollten Anleger beachten?



Die Diagnostik sei ein spannendes Segment. Insbesondere seitens der Regierungen werde es verstärkte Anstrengungen geben, um präventive Diagnostikmöglichkeiten zu entwickeln. Auch werde die medizinische Versorgung näher an den Wohnort rücken. Je mehr Menschen ambulant behandelt werden könnten und je früher man eingreifen könne, desto besser sei es für den Patienten und für die Gesellschaft. Technologie werde ebenfalls breiter eingesetzt werden, zum Beispiel, um Patienten zu identifizieren, die ein Risiko für einen schlechten Ausgang hätten. Dies könne helfen, die Reihenfolge der Versorgung zu bestimmen. Und auch Verfahren zur Datenanalyse würden immer häufiger eingesetzt, um Ergebnisse auf innovative Weise zu verbessern.



Aufregende Medikamente in der Entwicklung und neue Technologien allein seien nach Meinung der Experten von AB kein guter Wegweiser für den Anlageerfolg. Stattdessen sei die Konzentration auf die Fundamentaldaten - Bilanzen, Wettbewerbsvorteile, Cashflows und Profitabilität - der beste Weg, um innovative Gesundheitsunternehmen zu finden, die gut positioniert seien, um den Anlegern in einer sich schnell entwickelnden Welt nach der Pandemie langfristige Erträge zu liefern. (17.06.2021/ac/a/m)







